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10.11.2026 06:31:29
Hikari Business Form legte Quartalsergebnis vor
Hikari Business Form hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.
Hikari Business Form vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 4,06 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4,71 JPY je Aktie erwirtschaftet.
Mit einem Umsatz von 1,65 Milliarden JPY, gegenüber 1,92 Milliarden JPY im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 14,24 Prozent präsentiert.
Redaktion finanzen.at
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