|
10.08.2026 06:31:29
Hikari Business Form öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal
Hikari Business Form hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
In Sachen EPS wurden 25,74 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hikari Business Form 11,50 JPY je Aktie eingenommen.
Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,22 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!