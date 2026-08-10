Hikari Business Form öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hikari Business Form hat am 07.08.2026 die Bilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

In Sachen EPS wurden 25,74 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hikari Business Form 11,50 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 5,65 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,22 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,10 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at