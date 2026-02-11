Hikari Business Form stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Hikari Business Form lud am 10.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 12,18 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hikari Business Form 19,59 JPY je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 1,71 Prozent auf 2,02 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,05 Milliarden JPY gelegen.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 27,73 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 28,87 JPY je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 7,74 Milliarden JPY – das entspricht einem Minus von 2,17 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 7,92 Milliarden JPY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at