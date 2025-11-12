Hikari Business Form zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hikari Business Form hat am 10.11.2025 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.09.2025 endete.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 4,71 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,14 JPY erwirtschaftet worden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 6,81 Prozent auf 1,92 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 2,06 Milliarden JPY gelegen.

Redaktion finanzen.at