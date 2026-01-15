Hikari Food Service präsentierte Quartalsergebnisse

Hikari Food Service ließ sich am 14.01.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hikari Food Service die Bilanz zum am 30.11.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 15,37 JPY gegenüber 8,89 JPY im Vorjahresquartal verkündet.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 11,51 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 722,8 Millionen JPY, während im Vorjahreszeitraum 648,2 Millionen JPY ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 103,29 JPY beziffert. Im Vorjahr waren 109,64 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Jahresumsatz wurde auf 2,86 Milliarden JPY beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 2,57 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at