Hikari Food Service stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hikari Food Service hat am 14.07.2026 die Bücher zum am 31.05.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

In Sachen EPS wurden 66,46 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hikari Food Service 62,59 JPY je Aktie eingenommen.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 11,35 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 750,2 Millionen JPY generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 835,3 Millionen JPY ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at