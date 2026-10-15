Hikari Food Service zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hikari Food Service lud am 14.10.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,73 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 29,57 JPY je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 760,7 Millionen JPY vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,55 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 713,9 Millionen JPY in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at