Hikari Tsughin: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hikari Tsughin hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2021 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 406,69 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal waren 297,95 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite hat Hikari Tsughin im vergangenen Quartal 143,48 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 3,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hikari Tsughin 139,11 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Analysten-Schätzungen für den Gewinn je Aktie im Quartal hatten bei 232,19 JPY gelegen. Umsatzseitig waren die Experten im Berichtszeitraum von 145,84 Milliarden JPY ausgegangen.

Redaktion finanzen.at