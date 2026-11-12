Hikari Tsughin: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Hikari Tsughin hat am 11.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 703,83 JPY gegenüber 960,25 JPY im Vorjahresquartal.

Der Umsatz lag bei 228,41 Milliarden JPY – das entspricht einem Zuwachs von 17,42 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 194,52 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at