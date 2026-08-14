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14.08.2026 06:31:29
Hikari Tsughin gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Hikari Tsughin ließ sich am 13.08.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hikari Tsughin die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 837,15 JPY. Im Vorjahresviertel waren 641,83 JPY je Aktie erzielt worden.
Das vergangene Quartal hat Hikari Tsughin mit einem Umsatz von insgesamt 192,56 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 167,17 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 15,19 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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