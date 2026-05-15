Hikari Tsughin öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Hikari Tsughin lud am 13.05.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 874,08 JPY, nach 337,32 JPY im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite standen 192,29 Milliarden JPY in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 187,74 Milliarden JPY umgesetzt.

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurde ein Ergebnis je Aktie von 3440,12 JPY eingefahren. Im Vorjahr waren 2671,18 JPY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 734,79 Milliarden JPY in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 7,03 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Hikari Tsughin einen Umsatz von 686,55 Milliarden JPY eingefahren.

Redaktion finanzen.at