Hikari Tsughin stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Hikari Tsughin hat am 11.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 960,25 JPY präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hikari Tsughin ein EPS von 52,83 JPY je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite hat Hikari Tsughin im vergangenen Quartal 194,52 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 8,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hikari Tsughin 179,63 Milliarden JPY umsetzen können.

Redaktion finanzen.at