HIL stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

HIL hat sich am 12.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 beendeten Quartals geäußert.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 29,64 INR. Im Vorjahresquartal waren -32,770 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz wurde auf 10,10 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,29 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 158,550 INR. Im Vorjahr hatten -43,630 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat HIL mit einem Umsatz von insgesamt 37,30 Milliarden INR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 36,14 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 3,22 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at