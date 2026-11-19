Hilan hat am 17.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das EPS wurde auf 3,01 ILS beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hilan 2,43 ILS je Aktie verdient.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 17,96 Prozent auf 845,2 Millionen ILS. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 716,5 Millionen ILS erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at