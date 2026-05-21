|
21.05.2026 06:31:29
Hilan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Hilan ließ sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hilan die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
In Sachen EPS wurden 3,07 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hilan 2,88 ILS je Aktie eingenommen.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 824,1 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 782,7 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!