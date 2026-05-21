Hilan: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Hilan ließ sich am 19.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Hilan die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

In Sachen EPS wurden 3,07 ILS je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hilan 2,88 ILS je Aktie eingenommen.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,29 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 824,1 Millionen ILS umgesetzt, gegenüber 782,7 Millionen ILS im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at