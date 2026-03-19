Hilan verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Hilan hat am 17.03.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 3,45 ILS eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 3,52 ILS je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 805,9 Millionen ILS – ein Plus von 5,43 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hilan 764,4 Millionen ILS erwirtschaftet hatte.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 11,39 ILS für das Gesamtjahr präsentiert. Im Vorjahr hatten 10,75 ILS je Aktie in den Büchern gestanden.

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 3,01 Milliarden ILS in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 6,07 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Hilan einen Umsatz von 2,84 Milliarden ILS eingefahren.

Redaktion finanzen.at