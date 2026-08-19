Hilan zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hilan lud am 17.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 2,85 ILS je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hilan noch ein Gewinn pro Aktie von 2,63 ILS in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 784,7 Millionen ILS vermeldet – das entspricht einem Plus von 11,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 705,8 Millionen ILS in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at