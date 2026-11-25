Hilbert Group Registered B hat am 23.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Das EPS lag bei -0,37 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,660 SEK je Aktie erzielt worden.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 93,39 Prozent auf 3,4 Millionen SEK ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 51,6 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at