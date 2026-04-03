Hilbert Group Registered B legte Quartalsergebnis vor

Hilbert Group Registered B hat sich am 31.03.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Das EPS lag bei -1,06 SEK. Ein Jahr zuvor waren 0,010 SEK je Aktie erzielt worden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Hilbert Group Registered B im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 81,45 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 78,1 Millionen SEK. Im Vorjahresviertel waren 43,0 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 2,640 SEK gegenüber -0,600 SEK im Vorjahr verkündet.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung für das abgelaufenen Jahr von 84,82 Prozent auf 208,53 Millionen SEK aus. Im Vorjahr hatte ein Umsatz von 112,83 Millionen SEK in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at