Hilbert Group Registered B legte Quartalsergebnis vor

Hilbert Group Registered B hat am 29.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,38 SEK. Im Vorjahresquartal waren -0,370 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 3,60 Milliarden SEK gegenüber 44,2 Millionen SEK im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at