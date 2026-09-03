Hilbert Group Registered B mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hilbert Group Registered B lud am 31.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2026 endete.

Das EPS lag bei -0,37 SEK. Ein Jahr zuvor waren -0,360 SEK je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 3,8 Millionen SEK – das entspricht einem Minus von 91,85 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,1 Millionen SEK in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at