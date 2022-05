Hilfen durch COFAG-Kontrollen und Amnestie um 230 Mio. Euro reduziert

Durch Vorab-Kontrollen der staatlichen Covid-19-Finanzierungsagentur (COFAG) und freiwilligen Korrekturmeldungen sind laut Finanzministerium bisher um 230 Mio. Euro weniger an Wirtschaftshilfen ausbezahlt worden als ursprünglich von den Betrieben beantragt. Die freiwillige Korrekturmeldung im Rahmen der Amnestieregelung habe 35 Mio. Euro an Hilfen retour gebracht, teilte das Ministerium am Montag mit. Bis Anfang Mai haben Unternehmen mehr als 2.600 Korrekturen eingemeldet.

"Ich appelliere an alle Unternehmen, sich rechtzeitig freiwillig zu melden, wenn zu hohe Hilfen bezogen wurden", so Finanzminister Magnus Brunner (ÖVP) in einer Aussendung. "Wo Hilfen unrechtmäßig bezogen wurden, fordern wir diese zurück und bringen Betrüger zur Anzeige." Man gehe "konsequent gegen Corona-Sünder" vor, sagte Brunner.

Im Auftrag der COFAG haben die Finanzämter während der Coronapandemie insgesamt knapp 60.000 Ergänzungsgutachten erstellt. Insgesamt wurde der Auszahlungsbetrag durch diese Ergänzungsgutachten laut Finanzministerium um mehr als 80 Mio. Euro korrigiert. Der COFAG-Aufsichtsrat, der Hilfen von über 800.000 Euro prüft, blockierte bisher die Auszahlung von knapp 55 Mio. Euro. Außerdem haben stichprobenartige Prüfungen der COFAG zu Betragskorrekturen von über 16 Mio. Euro geführt. Insgesamt konnte die COFAG potenzielle Überzahlungen in Höhe von mehr als 195 Mio. Euro feststellen und korrigierte die Zuschusshöhe bei den betroffenen Anträgen vor der Auszahlung nach unten.

