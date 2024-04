Hilfsorganisation wirft Israel Tod von sieben Mitarbeitern vor

(Reuters) - Im Gazastreifen sind sieben internationale Helfer nach Angaben der Hilfsorganisation World Central Kitchen (WCK) bei einem israelischen Luftangriff getötet worden.

Sie hatten Lebensmittel für die von einer Hungersnot bedrohten Palästinenser transportiert, wie WCK mitteilte. "Das ist unverzeihlich", sagte Geschäftsführerin Erin Gore. Das israelische Militär sprach von einem tragischen Ereignis und kündigte eine Untersuchung an. Westliche Staaten reagierten entsetzt. Die radikal-islamische Hamas warf Israel vor, mit dem "terroristischen" Angriff Hilfsorganisationen abschrecken zu wollen.

Unter den Getöteten seien Mitarbeiter aus Australien, Großbritannien und Polen, teilte die keiner Regierung unterstehende WCK mit. Auch ein palästinensischer Helfer sowie eine Person mit US-kanadischer Staatsbürgerschaft wurden demnach getötet. Die Mitarbeiter seien in zwei gepanzerten Fahrzeugen mit dem WCK-Logo und einem weiteren Fahrzeug unterwegs gewesen. Die Fahrzeuge waren Teil eines Konvois, der ein Lebensmittellager in Deir al-Balah nahe der Mittelmeerküste verließ, als es zum Angriff kam. Zuvor hatten die Helfer dort 100 Tonnen Lebensmittel entladen, die auf dem Seeweg zum Gazastreifen gebracht worden waren.

"Die israelische Regierung muss dieses wahllose Töten stoppen", forderte WCK-Gründer Jose Andres in sozialen Medien. "Sie muss aufhören, die humanitäre Hilfe einzuschränken, Zivilisten und Mitarbeiter von Hilfsorganisationen zu töten und Lebensmittel als Waffe einzusetzen." Die israelische Militärführung kündigte eine Untersuchung "auf höchster Ebene" an. Sie versicherte erneut, Rücksicht auf humanitäre Helfer zu nehmen: "Die IDF (Armee) unternimmt große Anstrengungen, um die sichere Lieferung von humanitärer Hilfe zu ermöglichen, und arbeitet eng mit WCK zusammen, um die Menschen in Gaza mit Lebensmitteln und humanitärer Hilfe zu versorgen."

INTERNATIONALE PROTESTE - DAS HÄTTE NICHT PASSIEREN DÜRFEN

Australiens Ministerpräsident Anthony Albanese bestätigte den Tod des 44-jährigen Entwicklungshelfers Lalzawmi "Zomi" Frankcom und forderte, die Verantwortlichen müssten zur Rechenschaft gezogen werden. "Dies ist eine menschliche Tragödie, die sich niemals hätte ereignen dürfen", sagte er vor Journalisten. In den USA zeigte sich die Sprecherin des Nationalen Sicherheitsrates, Adrienne Watson, erschüttert. "Humanitäre Helfer müssen geschützt werden, wenn sie dringend benötigte Hilfe liefern, und wir fordern Israel auf, den Vorfall schnell zu untersuchen", erklärte sie in sozialen Medien.

In Polen sprach die Regierung der Familie eines getöteten Helfers ihr Mitgefühl aus. "Polen protestiert gegen die Missachtung des humanitären Völkerrechts", erklärte das Außenministerium auf X.

WCK engagiert sich seit 2010 in Krisengebieten. Die Organisation hat sich an den ersten Hilfslieferungen über See von Zypern aus zum abgeriegelten Gazastreifen beteiligt, nachdem die Versorgungslage der Palästinenser in dem Küstengebiet immer prekärer wurde. Der jetzt angegriffene Konvoi war eingesetzt worden, um die zweite Lieferung aus Zypern mit 332 Tonnen Hilfsgütern in das Lager zu transportieren. Nach eigenen Angaben vom vergangenen Monat hat die Organisation in 175 Tagen über 42 Millionen Mahlzeiten verteilt. Die UN haben wiederholt vor einer sich anbahnenden humanitären Krise gewarnt, weil die Bevölkerung im Gazastreifen von der Versorgung mit lebenswichtigen Gütern abgeschnitten ist.

