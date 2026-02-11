Hillenbrand mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hillenbrand hat am 09.02.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren 0,090 USD je Aktie erwirtschaftet worden.

Mit einem Umsatz von 550,3 Millionen USD, gegenüber 706,6 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 22,12 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at