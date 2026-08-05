Hillman Solutions: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Hillman Solutions hat am 03.08.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 30.06.2026 endete.

Es stand ein EPS von 0,11 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hillman Solutions noch ein Gewinn pro Aktie von 0,080 USD in den Büchern gestanden.

Der Umsatz lag bei 442,3 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,79 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 402,8 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at