Hillman Solutions Aktie

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WKN DE: A3CVS1 / ISIN: US4316361090

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04.08.2026 04:39:10

Hillman Solutions Corp. Announces Climb In Q2 Profit

(RTTNews) - Hillman Solutions Corp. (HLMN) reported a profit for its second quarter that Increases, from the same period last year

The company's earnings totaled $21.12 million, or $0.11 per share. This compares with $15.83 million, or $0.08 per share, last year.

Excluding items, Hillman Solutions Corp. reported adjusted earnings of $33.69 million or $0.17 per share for the period.

The company's revenue for the period rose 9.8% to $442.25 million from $402.80 million last year.

Hillman Solutions Corp. earnings at a glance (GAAP) :

-Earnings: $21.12 Mln. vs. $15.83 Mln. last year. -EPS: $0.11 vs. $0.08 last year. -Revenue: $442.25 Mln vs. $402.80 Mln last year.

-Guidance: Full year revenue guidance: $ 1.670 B To $ 1.720 B

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