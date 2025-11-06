|
06.11.2025 06:31:29
Hillman Solutions informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
Hillman Solutions äußerte sich am 04.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.
Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,12 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hillman Solutions ein EPS von 0,040 USD je Aktie vermeldet.
Umsatzseitig wurden 424,9 Millionen USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Hillman Solutions 393,3 Millionen USD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
