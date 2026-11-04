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04.11.2026 06:31:28
Hillman Solutions stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Hillman Solutions stellte am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
In Sachen EPS wurden 0,03 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Hillman Solutions 0,120 USD je Aktie eingenommen.
Das vergangene Quartal hat Hillman Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 457,5 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 424,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 7,66 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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