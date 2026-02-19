19.02.2026 06:31:28

Hillman Solutions: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hillman Solutions hat am 17.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 0,01 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von -0,010 USD erwirtschaftet worden.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 4,46 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 349,6 Millionen USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 365,1 Millionen USD ausgewiesen.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Gesamtjahr wurde auf 0,200 USD beziffert, während im Vorjahr 0,090 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Hillman Solutions mit einem Umsatz von insgesamt 1,55 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,47 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 5,41 Prozent gesteigert.

Die Prognosen von Analysten für das Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn je Aktie von 0,577 USD sowie einen Umsatz von 1,56 Milliarden USD belaufen.

