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20.03.2026 06:31:28
Hills Bancorp: Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Hills Bancorp hat am 18.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,23 USD je Aktie erzielt worden.
Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 12,52 Prozent auf 64,2 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 57,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 6,81 USD. Im Vorjahr hatte Hills Bancorp 5,26 USD je Aktie erwirtschaftet.
Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 258,12 Millionen USD – ein Plus von 12,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Hills Bancorp 230,26 Millionen USD erwirtschaftet hatte.
Redaktion finanzen.at
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