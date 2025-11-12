Hills Bancorp gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Hills Bancorp hat am 10.11.2025 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2025 abgelaufen war.

Das EPS wurde auf 1,46 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Hills Bancorp 1,35 USD je Aktie verdient.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 64,1 Millionen USD – ein Plus von 7,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Hills Bancorp 59,7 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at