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09.11.2026 06:31:29
Hills Bancorp stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor
Hills Bancorp hat am 06.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,34 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 0,730 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Das vergangene Quartal hat Hills Bancorp mit einem Umsatz von insgesamt 75,3 Millionen USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 64,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 17,49 Prozent gesteigert.
Redaktion finanzen.at
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