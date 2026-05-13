Hills Bancorp: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hills Bancorp hat am 11.05.2026 die Bücher zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 2,50 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,61 USD je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,83 Prozent auf 68,9 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 63,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at