Hillstone Networks A: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Hillstone Networks A hat am 28.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,03 CNY eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,020 CNY je Aktie erzielt worden.

In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 286,9 Millionen CNY – eine Minderung von 4,96 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 301,8 Millionen CNY eingefahren.

Redaktion finanzen.at