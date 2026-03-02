02.03.2026 06:31:29

Hillstone Networks A informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse

Hillstone Networks A veröffentlichte am 27.02.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Hillstone Networks A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,66 CNY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,320 CNY je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 33,85 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 291,4 Millionen CNY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 192,8 Millionen CNY.

Für das Geschäftsjahr wurde ein Verlust je Aktie von 1,070 CNY gegenüber -0,760 CNY im Vorjahr verkündet.

Beim Umsatz vermeldete das Unternehmen einen Rückgang um 7,71 Prozent auf 987,55 Millionen CNY. Im Vorjahr hatte der Umsatz bei 911,41 Millionen CNY gelegen.

