Hillstone Networks A zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Hillstone Networks A hat am 25.04.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,19 CNY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,410 CNY je Aktie erwirtschaftet worden.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 14,44 Prozent auf 180,8 Millionen CNY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 158,0 Millionen CNY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at