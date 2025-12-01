Hilton Worldwide Holdings Aktie
WKN DE: A2DH1A / ISIN: US43300A2033
|
01.12.2025 15:56:27
Hilton Domestic Operating Company To Offer $1 Bln Senior Notes Due 2034
(RTTNews) - Hilton Worldwide Holdings Inc. (HLT) on Monday announced that its indirect subsidiary, Hilton Domestic Operating Company Inc. intends to offer $1 billion aggregate principal amount of the Issuer's Senior Notes due 2034.
The company intends to use the net proceeds of the offering to redeem all $500 million in aggregate principal amount of the Issuer's outstanding 5.750% Senior Notes due 2028 and to pay all fees and expenses related thereto, and the remainder for general corporate purposes.
