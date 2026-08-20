Hilton Grand Vacations Aktie
WKN DE: A2AQ05 / ISIN: US43283X1054
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20.08.2026 14:38:04
Hilton Grand Vacations Authorized To Repurchase Up To $600 Mln Of Shares
(RTTNews) - Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) said on Thursday that its board has authorized a program to repurchase up to $600 million of shares over the next two years.
Dan Mathewes, CFO of Hilton Grand Vacations, said: "With this new authorization, we're reinforcing our commitment to delivering long-term shareholder value through the disciplined execution of our strategic priorities and continued capital returns."
The new share repurchase will commence once the existing two-year repurchase, which was approved in 2025 for an aggregate amount of up to $600 million, is fully completed. As of August 17, the company had around $61 million remaining under the 2025 repurchase plan.
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