Hilton Grand Vacations Aktie
WKN DE: A2AQ05 / ISIN: US43283X1054
|
26.02.2026 13:18:24
Hilton Grand Vacations Inc. Profit Advances In Q4
(RTTNews) - Hilton Grand Vacations Inc. (HGV) revealed earnings for its fourth quarter that Increases, from last year
The company's bottom line totaled $48 million, or $0.55 per share. This compares with $20 million, or $0.19 per share, last year.
Excluding items, Hilton Grand Vacations Inc. reported adjusted earnings of $76 million or $0.88 per share for the period.
The company's revenue for the period rose 3.9% to $1.33 million from $1.28 million last year.
Hilton Grand Vacations Inc. earnings at a glance (GAAP) :
-Earnings: $48 Mln. vs. $20 Mln. last year. -EPS: $0.55 vs. $0.19 last year. -Revenue: $1.33 Mln vs. $1.28 Mln last year.
Analysen zu Hilton Grand Vacations Inc Registered Shs When issued
