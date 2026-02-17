Hilton Metal Forging hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Hilton Metal Forging hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hilton Metal Forging in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 73,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 698,4 Millionen INR im Vergleich zu 402,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at