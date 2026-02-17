|
17.02.2026 06:31:28
Hilton Metal Forging hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Hilton Metal Forging hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 14.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.
Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,61 INR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren 0,170 INR je Aktie erzielt worden.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Hilton Metal Forging in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 73,34 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 698,4 Millionen INR im Vergleich zu 402,9 Millionen INR im Vorjahresquartal.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!