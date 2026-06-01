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01.06.2026 06:31:29
Hilton Metal Forging vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal
Hilton Metal Forging präsentierte in der am 29.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,04 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,62 INR je Aktie vermeldet.
Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 13,05 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 508,4 Millionen INR umgesetzt, gegenüber 449,7 Millionen INR im Vorjahreszeitraum.
Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 1,34 INR beziffert. Im Jahr zuvor waren 2,34 INR je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 2,30 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,63 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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