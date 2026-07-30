Hilton Worldwide mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Hilton Worldwide gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Hilton Worldwide hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,84 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite hat Hilton Worldwide im vergangenen Quartal 3,34 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hilton Worldwide 3,14 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at