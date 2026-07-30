|
30.07.2026 06:31:29
Hilton Worldwide mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Hilton Worldwide gab am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.
Hilton Worldwide hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,10 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,84 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite hat Hilton Worldwide im vergangenen Quartal 3,34 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,50 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Hilton Worldwide 3,14 Milliarden USD umsetzen können.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX mit Gewinnen -- DAX stabil -- Wall Street startet fester -- Asiens Börsen schließen höher - Erholungsrally in Südkorea
Der heimische Aktienmarkt präsentiert sich vor dem Wochenende stark. Der deutsche Leitindex tendiert seitwärts. An der Wall Street sind grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Fernost zeigten sich am Freitag im Plus.