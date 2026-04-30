Hilton Worldwide stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Hilton Worldwide lud am 28.04.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es stand ein EPS von 1,66 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Hilton Worldwide noch ein Gewinn pro Aktie von 1,23 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 8,98 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 2,94 Milliarden USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 2,70 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at