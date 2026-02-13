Hilton Worldwide: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Hilton Worldwide lud am 11.02.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,27 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Hilton Worldwide ein EPS von 2,06 USD je Aktie vermeldet.

Das vergangene Quartal hat Hilton Worldwide mit einem Umsatz von insgesamt 3,09 Milliarden USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,78 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren, um 10,92 Prozent gesteigert.

Analysten hatten für das Quartal einen Gewinn je Aktie von 2,01 USD sowie einem Umsatz von 2,97 Milliarden USD in Aussicht erwartet.

Der Gewinn je Aktie für das Gesamtjahr wurde auf 6,12 USD beziffert. Im Vorjahr waren 6,14 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde bei 12,04 Milliarden USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 7,74 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 11,17 Milliarden USD in den Büchern standen.

Für das Geschäftsjahr hatten Analysten mit einem Gewinn je Aktie von 8,05 USD gerechnet. Den Umsatz hatten Experten auf 11,92 Milliarden USD geschätzt.

Redaktion finanzen.at