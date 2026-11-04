HIM International Music: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

HIM International Music hat am 02.11.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel geöffnet.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 2,56 TWD, nach 2,31 TWD im Vorjahresvergleich.

Auf der Umsatzseite hat HIM International Music im vergangenen Quartal 345,5 Millionen TWD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 39,49 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte HIM International Music 247,7 Millionen TWD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at