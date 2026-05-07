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07.05.2026 06:31:29
HIM International Music präsentierte Quartalsergebnisse
HIM International Music ließ sich am 04.05.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat HIM International Music die Bilanz zum am 31.03.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,78 TWD gegenüber 3,33 TWD im Vorjahresquartal.
Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 3,88 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 217,6 Millionen TWD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 226,3 Millionen TWD umgesetzt.
Redaktion finanzen.at
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