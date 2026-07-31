HIM International Music verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

HIM International Music präsentierte am 29.07.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 2,07 TWD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 2,98 TWD je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 36,03 Prozent auf 399,4 Millionen TWD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 293,6 Millionen TWD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at