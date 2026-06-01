Himachal Fibres: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Himachal Fibres hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 29.05.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2026 abgelaufen war.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 82,4 Millionen INR – ein Plus von 16,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Himachal Fibres 71,0 Millionen INR erwirtschaftet hatte.

Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -0,340 INR. Im Vorjahr waren -0,300 INR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 18,84 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 316,01 Millionen INR ausgewiesen. Im Vorjahr waren 265,92 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at