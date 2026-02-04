Himachal Futuristic Comm: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Himachal Futuristic Comm ließ sich am 03.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Himachal Futuristic Comm die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS wurde auf 0,67 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Himachal Futuristic Comm 0,510 INR je Aktie verdient.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 19,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 12,11 Milliarden INR umgesetzt, gegenüber 10,12 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.

