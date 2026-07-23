Himachal Futuristic Comm gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Himachal Futuristic Comm ließ sich am 22.07.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Himachal Futuristic Comm die Bilanz zum am 30.06.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.

Das EPS lag bei 1,49 INR. Im letzten Jahr hatte Himachal Futuristic Comm einen Gewinn von -0,220 INR je Aktie eingefahren.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 119,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 19,15 Milliarden INR, während im Vorjahreszeitraum 8,71 Milliarden INR ausgewiesen worden waren.

Redaktion finanzen.at